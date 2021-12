Det internasjonale energibyrået ser nå en «call on OPEC», som er et anslag på hvor mye olje OPEC-landene må produsere for å balansere markedet, i tillegg til lagerendringer på 27,5 millioner fat pr. dag i 2022.

Det er en liten oppgang fra det tidligere estimatet på 27,4 millioner fat, ifølge IEAs månedsrapport for desember, publisert tirsdag, sammenlignet med forrige rapport.

«Call on OPEC» pluss lagerendringer ventes å ligge på 27,0 millioner fat pr. dag i første kvartal 2022, ned fra tidligere anslag på 27,5 millioner fat. Andrekvartalsestimatet er på 27,3 millioner fat pr. dag. Anslaget øker til 27,7 millioner fat i tredje kvartal, og går litt ned, til 27,4 millioner fat, i fjerde kvartal.

Videre anslår IEA en uendret «Call on OPEC» pluss lagerendringer på 27,3 millioner fat. Anslaget for fjerde kvartal er på 28,2 millioner fat for fjerde kvartal, ned fra det forrige estimatet på 28,3 millioner fat.

Lavere etterspørsel

IEA skriver i rapporten at det venter en global oljeetterspørsel på 99,53 millioner fat pr. dag i 2022, ned fra tidligere estimat på 99,65 millioner fat pr dag.

Anslaget for verdens oljeetterspørsel i første kvartal 2022 er på 97,87 millioner fat, en nedjustering med 630.000 fat fra forrige rapport.

Etterspørselen er ventet å øke til 99,13 millioner fat i tredje kvartal og 100,30 millioner fat i fjerde kvartal 2022.