Investerer 7,9 milliarder i vindmøllepark

Vattenfall har gjort endelig investeringsbeslutning for havvindparkene Vesterhav Syd og Vesterhav Nord og vil investere 769 millioner euro i prosjektene.

Det tilsvarer 7,9 milliarder kroner.

De to parkene utgjør til sammen 344 MW kapasitet, hvorav 168 MW er å finne på Vesterhav Syd, mens Vesterhav Nord har kapasitet på 176 MW. Det vil bli installert henholdsvis 20 og 21 turbiner i hver park, hvorav hver turbin har en kapasitet på 8,4 MW.

Det skal gi nok strøm til rundt 360.000 danske husstander, ifølge selskapets nettsider.

Siste fase i utviklingen av havvindparkene vil nå starte og det er ventet at de vil være i drift innen utgangen av 2023.

– Klimakrisen er virkelig, og ikke bare har vi et ansvar for å ta grep og agere raskt, vi ser også mange muligheter for oss til å bli en leder i denne presserende overgangen, sa Vattenfall-sjef Anna Borg tidligere i høst.



– Allerede i 2020 nådde vi vårt 2-gradersmål om å redusere absolutte CO2-utslipp med nesten 40 prosent fra 2017, ti år foran skjema, sier Borg.