Scatec med intensjonsavtale

Scatec har inngått ifølge en melding en intensjonsavtale (MoU) med Suez Canal Economic Zone (SCZone) i Egypt for å vurdere utviklingen av et nytt grønt ammoniakkproduksjonsanlegg.

Konsernsjef Raymond Carlsen var i går i møte med den egyptiske presidenten Abdel Fattah El-Sisi.

– Vi er stolte over å samarbeide med den egyptiske regjeringen for å gjøre Egypt til et grønt ammoniakknutepunkt for eksport, ved å utnytte Suezkanalens strategiske plassering og støtte fra landets ledelse for grønne initiativer, kommenterer Carlsen.