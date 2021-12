Ocean Winds og Aker Offshore Wind går inn med 235 millioner pund i tidlige investeringer for å gjøre Skottland til et grønt, industrielt maktsenter, går det frem av en børsmelding.

«Ved å skape «first mover advantage» tror Aker Offshore Wind at Skottland kan bli et av de første landene i verden som lanserer flytende havvind i en industriell skala», heter det.

Som del av et konsortium har Aker Offshore Wind levert inn søknader for opptil tre anlegg i up Outer Moray Firth med muligheter for å generere i alt 6GW vindkraft som en del av ScotWind- programmet, og tilknyttede totalinvesteringer på opptil 15 milliarder pund for alle de tre anleggene.

Hver søknad estimeres å generere over 5.000 jobber og 200 lærlingeplasser i Skottland på tvers av alle prosjektfaser. Konsortiet varsler videre omfattende investeringer i skotske havner, så vel som ny subsea-teknologi.

Over 30 intensjonsavtaler ligger inne på tvers av tilbudskjeden for å støtte budene og «de tidlige grepene som trengs.»