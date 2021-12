Kyoto Group-sjefen går på dagen

Mandag morgen meldte batteriselskapet Kyoto Group at dets adm. direktør Christopher Kjølner trekker seg fra sin stilling på dagen.

Det kommer bare åtte måneder etter at Kjølner trådde på som toppsjef for det relativt nynoterte selskapet, som debuterte på børs i mars. Kjølner ble ansatt i april.

Finansdirektør Camilla Nilsson tar midlertidig over rollen frem til en ny fast konsernsjef er på plass.

Ønsker alt godt

SLUTTER: Christopher Kjølner gir seg som adm. direktør for Kyoto Group AS. Foto: Kyoto

Selskapet skriver at de nå går over i en ambisiøs vekstfase, og at det derfor er gjort flere endringer i ledelsen. Finansavisen har vært i kontakt med Kjølner på SMS, men han har ikke kommentert saken utenom en gjentakelse av et sitat fra børsmeldingen:

«Jeg ønsker Kyoto-teamet alt godt når de fortsetter å kommersialisere selskapets spennende teknologi. Jeg er sikker på at selskapet kommer til å spille en viktig rolle i omstillingen bort fra fossile brennstoff.»

Kjølner skal ifølge meldingen være tilgjengelig for selskapet i en overgangsfase.

Kyoto Group ble notert i april 2021. Noteringen ble gjennomført av meglerhusene Fearnley Securities og SpareBank 1 Markets med en tegningskurs på 62,50 kroner pr. aksje, som i april impliserte en verdi på selskapet før emisjon på 401 millioner kroner.

Siden den gang har aksjekursen stupt mer enn 70 prosent, og selskapet verdsettes nå til om lag 156 millioner kroner. Ved børsåpning mandag falt aksjen mer enn fire prosent, men har siden hentet seg noe inn.

Ny kompetanse

I tillegg til at selskapet får ny toppsjef, vil Susanne Vinje bli medlem av Kyoto Group Management Team i april 2022 som EVP Sourcing & Supply Chain. Hun kommer fra rollen som Head of Logistics hos Hydro.

Henrik Holck-Clausen ansettes som Director People and Culture fra februar 2022. Han kommer fra stillingen som visepresident HR i Schneider Electric.

I tillegg til de to nyansettelsene, er Peter Iversen ansatt som innkjøpssjef i fast stilling. Interim CTO Bjarke Buchbjerg er ansatt som permanent CTO.

Kyoto Group utvikler løsninger for å fange opp og håndtere den fornybare energien via termiske batterier for å redusere CO2-avtrykket for industriell prosessvarme.