C02 Capsol utelukker ikke kapitalinnhenting

C02 Capsol er fullfinansiert innenfor gjeldende forretningsplan, men vurderer å akselerere vekstplanen basert på responsen fra investormøter, og en kapitalinnhenting er fortsatt på bordet. Det sier finansdirektør i selskapet, Ingar Bergh, til TDN Direkt før selskapet børsnoteres på Euronext Growth mandag morgen.



– Ståen er at vi har hatt god dialog med en rekke investorer, og slik sett er en kapitalinnhenting fortsatt på bordet. Jeg kan ikke si noe om det er blitt mer sannsynlig den siste tiden, sier Bergh og fortsetter:



– Men dette er spennende.



«En eventuell kapitalinnhenting vil kun bli gjennomført dersom selskapet bestemmer seg for å akselerere sine vekstambisjoner, og det anses som verdiøkende for selskapet og dets aksjonærer», skrev selskapet i en melding 6.desember. I en melding publisert før børsnoteringen mandag skriver selskapet at de vurderer å akselerere vekstplanen og øke verdiskapingen til selskapet basert på responsen fra investormøter og den planlagte prosessen med å skaffe ytterligere kapital.



Bergh er mandagen morgen tydelig på at han ikke kan gi noen tidslinje for om eller når en eventuell kapitalinnhenting vil finne sted.

CO2 Capsol Utvikler teknologi til bruk i karbonfangst.

Notert på OTC-listen under tickeren CAPSOL.

Skal noteres på Euronext Growth.

Stammer fra selskapet Sargas som gikk konkurs i 2014.

Adm. direktør er Jan Kielland.

Største aksjonær er Einar Chr. Lange. Lange har sin bakgrunn fra shipping og er investert i flere selskaper.

Har investorer som Kristian Lundkvist, Ketil Skorstad, Kristian Falnes og Grunde Eriksen på eiersiden.