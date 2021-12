Analytiker: – Mye av virusbekymringene har blitt priset inn

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,19 prosent på 72,19 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,41 prosent til 69,51 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 70,11 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

– Etter et par tøffe dager stiger oljeprisene ettersom mye av virusbekymringene har blitt priset inn. De kortsiktige effektene fra grensestenging på økonomisk vekst er fortsatt ukjent og oljeprisene vil forbli sensitive til eventuelle nye reiserestriksjoner, sier senioranalytiker hos OANDA, Edward Moya, ifølge TDN Direkt.

På tilbudssiden melder Reuters at to kilder fra Opec skal ha vist til data som indikerer at produksjonsnivåer er godt under avtalte nivåer, ifølge TDN Direkt.

Ifølge kildene har overholdelsen under produksjonsavtalen steget til 117 prosent i november fra 116 prosent mot måneden før.