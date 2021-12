Bergen Carbon Solutions oppdaterer markedet

Bergen Carbon Solutions guider nå at de vil redusere driftskostnader (opex) med minst 20 prosent pr tonn CNF produsert og redusere investeringer (capex) med minst 25 prosent pr tonn CNF produsert. Det fremkommer i forbindelse med en oppdatering fra selskapet tirsdag, etter at det mandag ble meldt om "teknologisk gjennombrudd" på Diegel 2.0-produksjonsenheten.

Selskapet opplyser videre at de har kjøpsopsjon på en ferdigregulert byggeklar næringstomt på fem mål i Mosjøen, like ved Alcoa aluminiumsfabrikk, men at de nå har endret plan for denne tomten. Mens den opprinnelige planen var å installere inntil fem modulære enheter i Mosjøen fra andre kvartal 2022 med en årlig produksjonskapasitet på rundt 32 tonn CNF, inkluderer den nye planen å bygge en fullskala fabrikk med en årlig produksjonskapasitet på 160 tonn CNF.

Selskapet opplyser videre at det målsettes byggestart i slutten av andre kvartal 2022 og produksjonsstart ved fabrikken i løpet av første halvår av 2023. Full kapasitet målsettes innen utgangen av 2023.

I tillegg opplyser selskapet at de er i fremskridende diskusjoner om å etablere en andre fabrikk i Høyanger med en årlig produksjonskapasitet på 240 tonn CNF. Dersom en endelig avtale oppnås, forventer Bergen Carbon Solutions produksjonsstart av CNF ved denne fabrikken i slutten av 2023 eller tidlig i 2024. Opptrapping av produksjonskapasiteten vil skje gjennom 2024 og selskapet har som mål å nå full kapasitet innen utgangen av 2024.

Selskapet er også i diskusjoner om etablering på andre lokasjoner i Norge, skrives det.

–Noen av de store kundene vi har som mål å betjene i fremtiden vil ikke bare kreve store mengder CNF, men også høy forsyningssikkerhet. Teknologien vår er skalerbar, og vi kan nå akselerere veksten vår og mer enn doble produksjonskapasiteten innen 2024 sammenlignet med vår opprinnelige plan. Med lavere capex og opex tror vi dette vil styrke vår konkurranseposisjon (…), sier administrerende direktør i Bergen Carbon Solutions, Jan Sagmo.

Styreleder Dag V. Skansen kommenterer at flere detaljer rundt selskapets planer kan ventes i første kvartal 2022.