Utøver opsjon på Bergen Carbon Solutions-aksjer

Awilco AS utøver en opsjon for kjøp av 1,4 millioner aksjer i Bergen Carbon Solutions til kurs 45 kroner pr aksje, etter vilkårene i kjøpsavtalen er oppfylt, opplyses det i en børsmelding.

700.000 aksjer er kjøpt av konsernsjef Jan B. Sagmo og 700.000 aksjer fra driftsdirektør Finn Blydt-Svendsen.

Etter transaksjonen eier Awilco AS 4,17 millioner aksjer, Jan B. Sagmo eier 2,28 millioner aksjer og Finn Blydt-Svendsen eier 3,33 millioner aksjer. Som tidligere annonsert har partene blitt enige om at selgerne vil ha en lock-up-periode på 12 måneder for den resterende eierandelen i selskapet.