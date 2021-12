Oljeproduksjon lavere enn ventet i november

Oljedirektoratets produksjonstall for november viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på rett i underkant av 2 millioner fat olje, gass og kondensat.

Produksjonen ligger under Oljedirektoratets egne prognoser for måneden. Dette skyldes i hovedsak tekniske problemer ute på feltene, skriver OD. I alt ligger produksjonen 5 prosent under prognosene for måneden og 0,5 under prognosene for kumulativ årsproduksjon.

Til sammen ble det produsert i snitt 1.729.000 fat olje, 257.000 fat NGL og 13.000 fat kondensat. 10,1 milliarder standard kubikkmeter gass ble solgt.