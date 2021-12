Tirsdag ble det kjent at TotalEnergies har inngått en avtale med myndighetene i Oman om å utvikle og produsere naturgass i landet.

Etter planen skal det franske energiselskapet opprette et selskap, som skal hete Marsa LNG, hvor de skal eie 80 prosent og det statlige energiselskapet Oman National Oil Company vil sitte på de resterende 20 prosentene, opplyser selskapet i en pressmelding.

24.000 fat pr. dag

Dette nye LNG-selskapet skal produsere naturgass fra blokk 10. Planen er deretter å utvikle et lavutslipp anlegg for LNG (flytende naturgass) i Sohar, nordøst i landet. Anlegget skal drives av solenergi og vil produsere LNG for bunkering. Marsa LNG vil ha en eierandel på 33,19 prosent i blokk 10. Oman National Oil Company og Shell Integrated Gas Oman sitter på de resterende andelene i blokken.

TotalEnergies sin produksjon fra blokk 10 forventes å være på rundt 24.000 fat oljeekvivalenter pr. dag i 2023.



Myndighetene i Oman ble også enige med gasselskapet om å en salgsavtale for gassen. Avtalen går ut på at Marsa LNG vil selge naturgass fra blokk 10 til myndighetene i landet i 18 år eller frem til oppstarten av LNG-anlegget.

«Vi er glade for å signere disse avtalene med myndighetene i Oman og videreutvikle aktivitetene våre i landet, samtidig som vi bidrar til å utvikle energisektoren på en mer bærekraftig måte,» sier konserndirektør Laurent Vivier i TotalEnergis.