Kina har inngått en langsiktig importavtale av LNG med USA. Avtalen blir den største og lengste noen gang, og LNG skal fraktes fra to lokasjoner i Louisiana, som driftes av Venture Global, til Kina, melder Maritime Executive.

Ifølge selskapet markerer dette den første LNG-eksportavtalen fra en amerikansk eksportør til det statlige kinesiske selskapet China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), Kinas største importør av LNG.

Avtalen strekker seg over 20 år og i henhold til vilkårene skal Venture Global levere to millioner tonn LNG pr. år fra Plaquemines LNG-eksportanlegg i Plaquemines Parish, Louisiana.

I tillegg vil CNOOC Gas & Power kjøpe ytterligere 1,5 millioner tonn LNG fra Venture Globals Calcasieu Pass LNG-anlegg for «en kortere periode».

Kinesiske statlige medier mener at avtalen er et «trekk som tydelig viser at fase én-handelsavtalen mellom Kina og USA, som dekker Kinas økte kjøp av amerikanske energiprodukter, beveger seg fremover». De fremhever at under fase én av handelsavtalen gikk Kina med på å øke energi-importen fra USA, inkludert LNG, råolje, raffinerte produkter og kull, med 52,4 milliarder dollar over to år fra 2017-avtalen.