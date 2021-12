Otovo har fullført oppkjøpet av European Distributed Energy Assets (EDEA), etter at de la inn bud på selskapet i begynnelsen av november. Aksjonærene i EDEA ble tilbudt 1,7 aksjer i Otovo for hver aksje i EDEA, i et bud som verdsatte Otovo til 2,64 milliarder kroner og EDEA til 271,4 millioner.

Ved lansering støtter 52,66 prosent av aksjonærene i EDEA budet, og uavhengige styremedlemmer i EDEA anbefalte budet.

Nå som overtagelsen er fullført har Arctic Securities satt opp kursmålet til Otovo fra 45 til 50 kroner pr. aksje. 50 kroner pr. aksje er mer enn dobling av aksjekursen til Otovo onsdag ettermiddag. Arctic gjentar også kjøpsanbefalingen på selskapet.