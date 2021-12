Markedsstrateg: – Bidrar til at risikobildet dras ned

Brent-oljen er torsdag morgen ned 0,24 prosent på 75,42 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,14 prosent til 72,90 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 74,30 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Oppløftende omicron-studier er nå med på å dempe bekymringene for coronavarianten, noe som har bidratt til å løfte oljeprisene det siste døgnet.

– Joe Bidens nylige forsikring om mildere restriksjoner enn en del hadde antatt og studier som viser at omicronvarianten er mildere enn deltavarianten når det kommer til risiko for sykehusinnleggelse bidrar til at risikobildet dras ned, sier markedsstrateg i IG, Yeap Jun Rong, i en kommentar, ifølge TDN Direkt.

Samtidig har USA godkjent Pfizers Covid-19-pille for personer i alderen 12 år og eldre med risiko for alvorlig sykdom fra viruset. Hjemmebehandlingspillen forventes ifølge nyhetsbyrået å lette belastningen på sykehus.