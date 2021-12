I årets siste morgenrapport gjør DNB Markets seg noen betraktninger om strømprisene, og hvordan disse slår ulikt ut i Norge og mange EU-land.

«I Norge innebærer de høye energiprisene en markant økning i inntektene til offentlig sektor, gjennom merverdiavgift, grunnrenteskatt i tillegg til bedriftsskatt og utbytte fra eierskap i kraftselskapene. Det foregår dermed en betydelig overføring fra privat til offentlig sektor», skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal.

– Norsk støtte kraftig avgrenset

I EU løfter ikke prisoppgangen de offentlige inntektene, men ifølge EU-kommisjonen har 20 av 27 medlemsstater likevel innført tiltak som momskutt for å skjerme sårbare husholdninger.

I Norge vil regjeringen dekke 55 prosent av strømprisen når den passerer 70 øre pr. kWh før moms. Med moms betyr dette en strømpris på 87,50 øre.

«Støtten er likevel kraftig avgrenset i forhold til oppgangen i statens inntekter, og gjelder husholdninger og landbruk, ikke bedriftene. Det er rimelig å vente at bedriftene vil forsøke å dekke kostnadsøkningen med å justere opp prisene», påpeker Aamdal.

– Risiko for enda høyere priser

De økte energiprisene har allerede bidratt til å øke samlet inflasjon, noe som etterhvert vil trekke opp kjerneinflasjonen.

«I tillegg kommer effektene av at bedriftene kompenserer for høye energikostnader ved å øke sine priser, men med et visst etterslep. Dersom energiprisene skulle falle tilbake til «gamle» nivåer i løpet av neste år, vil det etterhvert oppstå motsatte effekter på inflasjonen, som vil falle tilbake», fortsetter seniorøkonomen.

«En slik nedgang i inflasjonen vil eventuelt komme et stykke ut i tid og trolig ikke forhindre at lønnsveksten først vil trekke opp. Det er dessuten er risiko for at energiprisene kan stige enda mer i starten av neste år, særlig om vinteren i Europa blir kald og med lite vind», føyer han til.

Kan bite seg fast i inflasjonen

Strømprisene for neste år steg tirsdag til nye rekorder for Frankrike og Tyskland, og det dukker stadig opp meldinger om at kraftkrevende industri som smelteverk må bremse produksjonen.

«Det kan gi opphav til svekket tilbud av aluminium og andre viktige innsatsvarer etterhvert, og dermed økte priser på slike varer. Det er derfor en risiko for at økningen i energiprisene nå gir støtet til mer vedvarende høy og bred basert inflasjon, selv om energiprisene etterhvert faller tilbake», konkluderer Aamdal i DNB Markets.