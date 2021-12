Energi-intensive industriselskaper har oppfordret EU til å adressere de høye energiprisene, og sier at kostnadene har rammet konkurranseevnen og i verste fall kan føre til utflagging, melder Reuters.

De nederlandske futures-kontraktene på energi har steget med mer enn 800 prosent siden starten av året, gassprisene har gått i været, kjernekraftkapasiteten i Frankrike er svekket og de tyske kraftprisene er rundt 500 prosent høyere enn på starten av 2021.

«En langvarig periode med uutholdelig høye energipriser kan føre til alvorlige tap og utflagging av europeiske selskaper», skriver en gruppe europeiske industrigrupperinger, som sementgruppen Cembureau, metallgruppen Eurometaux og stållobbyen Eruofer.

«Det er nødvendig med hastetiltak på EU-nivå for å gjøre det mulig for berørte selskaper å takle situasjonen, som ventes å vare i flere måneder fremover», påpeker grupperingene.



Rundt 20 av EUs 27 medlemsland har rullet ut nødtiltak som svar på prisøkningen, inkludert reduksjoner i energiavgifter og subsidier for forbrukerne.

EU-landene er i stor grad ansvarlige for sin nasjonale energipolitikk, men noen ønsker at Brüssel skal reformere hvordan Europa setter strømprisene, for å knytte dem tettere til hver nasjons produksjonsmiks.