Sikrer tosifret millionkontrakt i USA

Nel Hydrogen Fueling, et datterselskap av Nel, har mottatt en kjøpsordre for flere H2StationT hydrogenfyllestasjoner for en lokasjon i USA, ifølge en melding fra selskapet fredag morgen.

H2StationT-stasjonen består av flere stasjonsmoduler, og vil utvide drivstoffdekningen for hydrogen i USA, både for lette og tunge kjøretøyer.

Enhetene vil bli produsert og installert i løpet av 2022 og 2023, og ordren har en verdi på over seks millioner dollar, drøyt 53 millioner kroner.

– Vi er godt fornøyde med å få en ordre fra en USA-basert drivstoffleverandør, sier Eddy Nupoort, direktør for salg og forretningsutvikling i Nord-Amerika for Nel Hydrogen.