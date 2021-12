Klar med milliarder til grønn satsing

Biden-administrasjonen uttalte torsdag at det har tilbudt Monolith Nebraska LLC inntil 1,04 milliarder dollar, cirka 9,2 milliarder kroner, i lånegaranti for et prosjekt som skal utvikle rent hydrogen, melder Reuters.

Finansieringen fra Department of Energy's Loan Programs Office (LPO) har som mål å hjelpe Monolith med å utvide Olive Creek-anlegget, for å konvertere naturgass til hydrogen for å lage produkter som gjødsel.

Anlegget skal også lage carbon black, et produkt som brukes til å lage dekk og andre gummiprodukter. Prosjektet tar sikte på å redusere karbonutslippene ved å kutte bruken av fyringsolje.

«Avansert, ren produksjonsteknologi som Monoliths er gode prosjekter som ikke bare støtter bærekraft, men også økonomisk vekst og energijobber», sier USAs energiminister, Jennifer Granholm, til Reuters.

Departementet anslår at lånegarantien vil skape rundt 1.000 jobber knyttet til byggingen av prosjektet og 75 faste stillinger.

40 mrd.

LPO har mer enn 40 milliarder dollar i finansieringmidler som skal benyttes til innovative energiprosjekter.

Kongressen godkjente LPO i 2005 med bakgrunn i bekymringen om for svak innenlands energiforsyning. Trump-administrasjonen benyttet i liten grad ordningen.

Under styret til adm. direktør Jigar Shah har LPO tiltrukket seg mer enn 66 låne- og lånegarantisøknader, som til sammen er verdsatt til mer enn 53 milliarder dollar. Ordningen ble utvidet i forbindelse med Bidens infrastrukturpakke som ble godkjent i høst.

Siden oppstarten har LPO utstedt mer enn 35 milliarder dollar i lån og lånegarantier.