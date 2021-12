Nel med nok en julekontrakt på 26 mill. kroner

Nel Hydrogen Electrolyser, et datterselskap av Nel, har mottatt en kjøpsordre for et alkaline elektrolysør-system fra en ny europeisk kunde, ifølge en melding fra selskapet fredag ettermiddag.

Enhetene vil bli produsert og installert i løpet av 2022 og 2023, og ordren har en verdi på rundt 3 millioner dollar, drøyt 26 millioner kroner.

– Elektrolysøren vil produsere hydrogen som bli blandet med naturgass for brensel i en roterende ovn, sier Raymond Schmid, VP salg og markedsføring i EMEA-regionen.