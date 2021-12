Putin fraskriver seg alt ansvar og peker på Europa

Tirsdag denne uken steg de europeiske gassprisene til ny rekord, og var opp nesten 800 prosent siden starten av året. Prisen falt deretter utover uken, og fikk en skikkelig dupp på fredag, som resulterte i at gassprisen var opp mer enn 400 prosent så langt i år på julaften.

Russland er den største gassleverandøren på det europeiske markedet, og landets president, Vladimir Putin, mener at EU-landene selv er skyld i de høye prisene.

Han mener prisrekordene skyldes at enkelte EU-land videreselger billig russisk gass for mye høyere priser innad i unionen, melder Reuters.

Putin mener også at EU må godkjenne den nye gassledningen, Nord Stream 2, for å dempe prisene. Prosjektet har møtt motstand fra USA og øst-europeiske land, som mener at gassledningen vil gjøre EU enda mer avhengig av russisk gass. Ledningen stod klar i september, men venter fortsatt på grønt lys fra Berlin og Brüssel for å settes i drift.

Russland dekker allerede 35 prosent av gassbehovet i EU.

«Ytterligere gassforsyninger til det europeiske markedet vil med sikkerhet redusere prisene», skal Putin ha sagt under et statsmøte, ifølge nyhetsbyrået RIA, melder Reuters.