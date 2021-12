Russland nekter for å holde tilbake gass

Polen anklaget forrige uke Russland for å ha stanset leveransen av gass via Yamal-Europa-rørledningen. Gazprom ble anklaget for manipulering.

Offentlig tilgjengelig data viser at gassledningen forrige uke sendte gass i motsatt retning, fra Tyskland til Polen. Det skjedde samtidig som gassprisen i Europa steg ytterligere.

Russlands president Vladimir Putin avviste fredag at det var et politisk grep, og sa det var polakkenes egen avgjørelse. Gazprom avviser også anklagene.

– Alle anklager mot Russland og Gazprom om at vi ikke leverer gass til det europeiske markedet er absolutt grunnløse, uakseptable og falske, sier selskapets talsmann Sergej Kuprijanov.

Han sier at land som Tyskland og Frankrike ikke har bestilt mer enn de har fått og sier avgjørelsen om å sende gass i motsatt retning ikke er rasjonell nå som vinteren er her.

– Jeg vil ikke engang gå inn på prisnivået for slike leveranser i motsatt retning. Prisene for det er betydelig høyere enn for det Gazprom leverer, sier han.

