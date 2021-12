Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,03 prosent på 78,95 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,06 prosent til 75,97 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 77,57 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

– Oppgangen skyldes at omicron forårsaker et mindre alvorlig sykdomsforløp, der CDC forkortet isolasjonstiden til smittede tross for økende sykdomstilfeller, sier adm. direktør i SPI Asset Management, Stephen Innes, ifølge TDN Direkt.

Nordnet-analytiker Roger Berntsen trekker i sin morgenrapport frem at oljeprisen gjorde et overraskende byks i går, og stengte kun en dollar unna 80 dollar fatet.

«Mange investorer tror og håper det verste er bak oss hva gjelder nedstengninger grunnet den nye covid varianten (omicron). Om så skulle være tilfellet vil aktiviteten i verdensøkonomien kunne ta seg opp igjen, noe som er spesielt positivt for etterspørselen etter olje», skriver han.

Oanda-analytiker Jeffrey Halley tror ifølge TDN Direkt at omicron kun er et bekymringsmoment på kort sikt, og mener den den globale innhentingen for 2022 fortsatt er på rett spor.

Videre sier analytikeren ifølge nyhetsbyrået at hovedeffekten så langt ser ut til å ha vært forstyrrelsen av varer og tjenester ettersom arbeidere blir nødt til å isolere seg, og legger til at dette spesielt har påvirket flyreiser.

Tirsdag i neste uke er det tid for et nytt møte i Opec, hvor medlemmene skal bestemme om de igjen skal øke oljeproduksjonen. Den foreløpig forespeilede økningen er på 400.000 fat pr. dag i februar.