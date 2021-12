Fyrer opp gigantisk kullkraftverk

Kina har fullført byggingen av et nytt gigantisk kullkraftverk ved Shanghaimiao-anlegget. Kraftverket er det første på 1.000 megawatt, og det største av sitt slag noen gang under konstruksjon i landet, melder Reuters.

Operatøren, Guodian Power Shanghaimiao Corporation, et datterselskap av det statlige drevne China Energy Investment Corporation, uttalte tirsdag at anleggets teknologi var verdens mest effektive, med lavest forbruk av kull og vann.



Anlegget er lokalisert i Ordos i den kullrike nordvestlige regionen i Indre Mongolia, og er designet for å levere strøm til den østlige, kystnære Shandong-provinsen via et langdistansenett.

Myndighetene i Beijing har lovet å begynne å redusere kullforbruket, men først fra 2025, og Kina er pr. i dag ansvarlig for mer enn halvparten av den globale kullkraftproduksjonen. Den er også ventet å øke ni prosent år-over-år i 2021, ifølge en rapport fra International Energy Agency publisert denne måneden, melder Reuters.

En rapport av forskere fra China State Grid Corporation sa at sikkerhetsbekymringer knyttet til energi betyr at Kina sannsynligvis vil bygge så mye som 150 gigawatt (GW) ny kullkraftkapasitet i perioden 2021-2025, som bringer totalen til 1.230 GW.