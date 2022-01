Mens Europa er hardt rammet av skyhøye energipriser trekker Tyskland ut kontakten på tre av de siste seks atomkraftverkene som er igjen. Nedstengingen har vært planlagt en stund som et ledd i å dreie fokuset mot fornybar energi, men ble fremskyndet av myndighetene etter Fukushima-ulykken i Japan 2011, skriver Reuters.

Atomreaktorene Brokdorf, Grohnde og Gundremmingen C, drevet av forsyningsselskapene E.ON og RWE stengte nyttårsaften, etter å ha vært i drift i 35 år. Etter planen vil de tre gjenstående atomkraftverkene, Isar 2, Emsland og Neckarwestheim II, bli skrudd av innen utgangen av 2022.

De seks atomkraftverkene har ifølge Reuters stått for rundt 12 prosent av den totale elektrisitetsproduksjonen i Tyskland i 2021. Samtidig sto fornybar energi for 41 prosent, mens kull og gass sto for henholdsvis 28 og 15 prosent.

Tyskland har satt som mål om at fornybar energikilder skal dekke 80 prosent av kraftbehovet innen 2030 gjennom å satse tungt på vind- og solenergi.

EU sier ja til atomkraft

Nedstengingen til Tyskland kommer samtidig som EU har satt sammen en plan hvor de vil merke noen naturgass- og atomenergiprosjekter som «grønne» investeringer.

Det skal ha vært en dyp uenighet blant EUs medlemsland, noe som har ført til forsinkelser i fremleggelsen av unionens liste over «grønne» energikilder. Men det forventes likevel at EU-kommisjonen vil foreslå at gass- og atomprosjekter skal inkluderes på EUs «grønne liste».

Det er en liste over økonomiske aktiviteter og miljøkriteriene de må oppfylle for å bli stemplet som grønne investeringer. Ved å gjør det vanskeligere å være «grønne», er målet om å gjøre virkelig klimavennlige prosjekter og investeringene mer attraktive for privat kapital, og stoppe såkalt «grønnvasking», hvor selskaper eller investorer overvurderer deres miljøvennlige bidrag.