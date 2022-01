På 2022s første dag sprakk nyheten om at EU-kommisjonen foreslår at naturgass og atomkraft må regnes som miljøvennlig energi. Forslaget er ment for å styre investeringene i en mer bærekraftig retning, og kan blant annet ha stor betydning for Norge, som er den nest største eksportøren av naturgass til EU, etter Russland.

Det er likevel stor uenighet innad i EU om atomkraft og naturgass bør regnes som miljøvennlig energi. Frankrike er en stor pådriver for atomkraft, samtidig som Tyskland er på vei mot full avvikling.

Østerrike drar det enda lengre og truer med søksmål mot EU-kommisjonens forslag om å regne atomkraft og naturgass som miljøvennlig energi.

Selv om Tyskland er skeptiske til atomkraft, tar landet imot grønn gass med åpne armer.

«For den tyske regjeringen så vil naturgass være en viktig teknologi-bro på veien til klimagassnøytralitet med bakgrunn i utfasing av kjernekraft og kullkraftproduksjon», sa en talsperson for regjeringen til Reuters.

«Regjeringens holdning til kjernekraft forblir uendret. Regjeringen er fortsatt overbevist om at kjernekraft ikke kan klassifiseres som bærekraftig», legger talspersonen til.

Grønne krav

EU-kommisjonen skal ha rådført seg med eksperter om hvorvidt energikilden burde defineres som grønn, og hvilke potensielle miljøpåvirkninger deponering av radioaktivt avfall har.

Et utkast til kommisjonens forslag, som Reuters skal ha fått tilgang til, vil merke atomkraftinvesteringer som grønne hvis prosjektet har en plan, midler og en lokasjon for sikker deponering av radioaktivt avfall.

For å bli vurdert som grønne må nye atomkraftverk også få byggetillatelse før 2045, melder Reuters.

Investeringer i naturgasskraftverk vil bli ansett som grønne hvis de produserer utslipp under 270 gram CO2-ekvivalenter pr. kilowattime (kWh), at det erstatter et mer forurensende fossilt brenselanlegg, får byggetillatelse innen 31. desember 2030 og planlegget å bytte til lavkarbongasser innen utgangen av 2035.

EU-land og et ekspertpanel skal granske utkastet til forslaget, som kan endres før det skal publiseres senere i januar.

I tillegg til Tyskland er andre land, inkludert Østerrike og Luxembourg, imot atomkraft. Andre land, inkluder Tsjekkia, Finland og Frankrike, som får rundt 70 produsent av energien sin fra atomkraft, ser på kjernekraft som avgjørende for å fase ut CO2-utslipp fra kullkraft.