Venter i spenning på Opec-avgjørelse

Brent-oljen er mandag morgen opp 0,89 prosent på 78,47 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,86 prosent til 75,86 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 79,69 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Fokus er nå på Opec+, som møtes for å beslutte produksjonsnivået for februar.

Den tekniske komiteen til kartellet, Joint Technical Committee, noterer ifølge TDN Direkt i en rapport søndag at innvirkningen av omicron-varianten på oljemarkedet forventes å være mild og kortvarig.

15 av 16 analytikere Bloomberg har spurt forventer ifølge nyhetsbyrået at Opec+ vil gå videre med den planlagte produksjonsøkningen på 400.000 fat pr. dag når møtene konkluderes på tirsdag.

«Det mektige oljekartellet har holdt døren på gløtt for å utsette den planlagte produksjonsøkningen grunnet den skyhøye smitten som herjer i verden», skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i dagens morgenrapport.

I et separat møte skal Opec i dag også utnevne ny generalsekretær. I juli avslutter Mohammad Barkindo avslutter sin periode på seks år, og det skal ifølge TDN Direkt være bred støtte for at Haitham al-Ghais fra Kuwait vil ta over.