Ser oppsiderisiko for gassprisene

Gassprisene i Storbritannia har falt nærmere 66 prosent i løpet av julen, men det er oppsiderisiko for gassprisene den kommende måneden. Det sier gassanalytiker Sindre Knutsson i Rystad Energy til TDN Direkt.

– Mildere vær og sterkere LNG-import har bedret den europeiske balansen gjennom julen. Værvarselet for de neste to ukene viser mildere vær enn normalt, som igjen gir en trygghet for at gasslagrene vil være på tilstrekkelige nivåer gjennom vinteren. Likevel kan korte perioder med kaldere vær (cold spells) øke etterspørselen kraftig og sende prisene opp igjen over korte perioder, sier Knutsson.

Ifølge samme analysehus hadde det før helgen blitt omdirigert 11 LNG-skip fra Asia til Europa – hvilket omfatter om lag 800.000 tonn LNG.

Russisk eksport vil påvirke

Omdirigeringer av LNG-skip er imidlertid ikke en bærekraftig erstatning for stabile rørledningsforsyninger, noterer Rystad Energy. Knutsson sier at endringer i russisk gasseksport til Europa vil fortsette å påvirke prisene i det korte bildet.

– Det har vært et fall i russisk eksport til Europa gjennom Ukraina de siste dagene. Samtidig har Yamal-rørledningen nå sendt volumer østover fra Tyskland til Polen for 14. dag på rad ettersom Tyskland videreselger russisk gass til Polen og Ukraina, i stedet for vestover fra Russland.

Totalt sett bidrar fallet i russisk eksport til Europa til en oppsiderisiko for gassprisene gjennom den kommende måneden, sier han.

Fredag ble spotprisen på britisk gass handlet så lavt som 159 pence pr. termiske enhet. Til sammenligning toppet den ut på 471 pence pr. termiske enhet 21. desember, ifølge Infront-data.