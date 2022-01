Slo 13 år gammel rekord og venter kjempeinntekter

Russiske Gazproms eksport av naturgass økte med 5,8 milliarder kubikkmeter i 2021 til 185,1 milliarder kubikkmeter, melder Reuters.

Selskapet opplyser om at det har møtt alle sine forpliktelser i henhold til gassavtalene for levering til Europa, og at det har økt eksporten til Tyskland, Tyrkia og Italia med henholdsvis 10,5, 63 og 20,3 prosent.

Gazprom hadde imidlertidig planlagt å levere 183 milliarder kubikkmeter gass til Europa og Tyrkia, men kom sannsynligvis til kort ettersom mengden på 185,1 milliarder kubikkmeter inkluderer Kina, som det startet eksport til i 2019.

Russerne har ikke gått ut med offisielle eksporttall til Kina for hele 2021, men for de ni første månedene eksporterte det 7,1 milliarder kubikkmeter gass.

Produksjonen økte også med 62,2 milliarder kubikkmeter til 514,8 i fjor, som er det høyeste på 13 år. Gassleveranser innenlands økte med 31,9 milliarder kubikkmeter til 257,8.

Selskapet opplyser om at det forventer rekordhøye inntekter for 2021, godt hjulpet av høye energipriser i Europa.