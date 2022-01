Opec-delegat: – So far so good

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,43 prosent på 78,62 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,26 prosent til 75,78 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 78,42 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Sentimentet er støttet av kommentarer fra Opec-delegater, som ifølge TDN Direkt foreløpig ser liten effekt fra omicronvarianten på oljeetterspørselen.

«Vi ser foreløpig ikke at omicron påvirker etterspørselen. So far so good», sier en Opec-delegat, ifølge nyhetsbyrået.

Videre sa tre Opec+-kilder ifølge TDN Direkt at oljekartellet planlegger å gå videre med den planlagte produksjonsøkningen på 400.000 fat pr. dag i februar.