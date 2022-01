Vindrakett får tre kontrakter til 800 mill.

Fred. Olsen Windcarrier (FOWIC) har nylig utført tre nye kontrakter og reservasjonsavtaler med en samlet verdi på opptil 80 millioner euro.

Kontraktene vil dekke omtrent 300 dager i 2022 og 200 dager i 2023, både i Europa og i Asia- og Stillehavsregionen. To kontrakter er videre knyttet til prosjekter der FOWIC allerede er involvert.

Etter disse kontraktene er FOWICs totale ordrebok på om lag 355 millioner euro, hvorav 18 prosent er knyttet til opsjoner.

Fast kranordre

Den årlige fordelingen i ordrereserven er dermed:

2022: 152 millioner euro

2023: 126 millioner euro

2024: 77 millioner euro

Videre opplyser selskapet at en fast ordre for en ny 1600 tonn kran til Ban Tern nå er plassert hos Huisman og at installasjon på fartøyet forventes ferdigstilt i 2024.

Pågående installasjon og oppgraderingsarbeid på Bold Tern ved Keppel Fels er videre i fremdrift i henhold til plan og budsjett.

Analytikerfavoritt

Aksjesjef Knut Johan Hellandsvik i DNB Asset Management nevner Bonheur, en av Nord-Europas største uavhengige produsenter av fornybar energi med stor eksponering mot spotmarkedet.

– De ekstremt høye strømprisene girselskapet en utrolig høy inntjening som markedet trolig ikke har tatt full høyde for, forklarer han.

– Videre har selskapet attraktive posisjoner innenfor offshore vind, med både spennende prosjekter og en flåte av installasjonsfartøy som kommer til å nyte godt av økt etterspørsel fremover.

Bonheur er en pioner innenfor land- og havbasert vindkraft i Europa , mener analysesjef John Olaisen i ABG Sundal Collier. Han legger til at utskillelsen av Bonheurs vindvirksomhet vil kunne løfte aksjekursen fra rundt 325 kroner til nærmere 400 kroner.

Bonheur-aksjen har skutt opp over 20 prosent siden 20. desember og endte 2021 opp 48 prosent.