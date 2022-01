BW Ideol inngår ny avtale

BW Ideol har inngått en avtale med Jera og Ademe for å opprette et investeringsselskap for finansiering og samutvikling av havvindprosjekter, opplyses det i en børsmelding.

Havvindsprosjektene vil bruke BW Ideols patenterte Damping Pool-teknologi over de neste fem årene, opplyses det.

BW Ideol vil videre eie 51 prosent av det nye selskapet, mens Jera og Ademe vil eie 24,5 prosent hver.

– Dette 3-partssamarbeidet gjenspeiler vår felles ambisjon om å fullt ut utnytte mulighetene som skapes av de raskt voksende havvindsmarkedene (&), sier Paul de la Guérivière, adm. direktør i BW Ideol.

Jera er et Japansk energiselskap, mens Ademe er et fransk statseid investeringsselskap.