Analytiker er ikke bekymret etter sjef-exit

NEL

Nel faller torsdag tungt på Oslo Børs, etter at det onsdag ettermiddag ble kjent at Jon André Løkke gir seg som toppsjef i selskapet.

Han skal allerede sommeren 2021 ha varslet styret om at tiden var inne for å finne en ny kandidat til å lede selskapet, og onsdag ble det også klart at arvtakeren er nåværende sjef i Q-Free, Håkon Volldal.

Carnegie-analytiker Eivind Garvik sier til TDN Direkt at han tror dagens nedgang i Nel-aksjen er forsterket av Løkkes avgang, selv om vekstaksjer generelt faller torsdag.

– Vi var litt overrasket i går kveld ved annonsering, men synes at transisjonen er rasjonell, sier analytikeren til nyhetsbyrået.

Ikke bekymret

Garvik trekker frem at Løkke, som har sittet som Nel-sjef i seks år, har vært en svært populær direktør.

– Han har klart å skape mye entusiasme blant selskapets aksjonærer, samt skapt aksjonærverdier, sier analytikeren til TDN Direkt, men er ikke bekymret hva gjelder den nye Nel-sjefen.

– Håkon har for eksempel lang erfaring som sjef for Tomras Collection Solution divisjon, som har vært en suksess, hvor han har styrt 1.700 ansatte med fire milliarder kroner i omsetning. Under hans tid som øverste sjef der økte inntekter og marginer med over 50 prosent. Så vi er ikke bekymret, sier Garvik.

Inn i styret

Sjefsbyttet i Nel vil finne sted ved utgangen av andre kvartal, og selskapets valgkomité uttalte onsdag kveld at de er positive til å foreslå Løkke som nytt Nel-styremedlem under selskapets årlige generalforsamling i april. Om Løkke velges, vil det da være gjeldende fra og med det tidspunktet han fratrer som konsernsjef.

Løkke selv kommenterte onsdag at det har vært en glede å være sjef i Nel, og at han ser frem til å bidra til Nels videre vekst.

– Arvefølgen er tett planlagt med styret, kommer til rett tid etter åpningen av vårt Herøya-anlegg, og gir meg noe mer fleksibilitet i livet, sa den avtroppende Nel-sjefen i en kommentar.