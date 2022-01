Satser på taxifemdobling i København med japansk gigant

Everfuel har inngått en avtale med den japanske bilgiganten Toyota og det danske taxiselskapet DRIVR om å utvide markedet for hydrogendrevne drosjer, opplyser selskapet ved børsslutt torsdag.

Avtalen innebærer et femårig samarbeid, der målet er å utvide markedet for hydrogentaxier i København.

I dag tjenestegjør mer enn 100 Toyotaer av modellen Mirai som taxi i den danske hovedstaden. Partene har som mål å utvide til mer enn 200 slike biler innen utgangen av 2022, og å øke til 500 Miraier innen utgangen av 2025.

Dette skal bidra betydelig til dekarbonseringen av København, heter det.

Everfuel leverer allerede hydrogen til DRIVRs biler, og vil i henhold til femårsavtalen være eksklusiv hydrogenleverandør.

Selskapet opplyser at det nå jobber aktivt med å utvide nettverket av fyllestasjoner i Stor-København, for å legge til rette for den ventede etterspørselsveksten fra både Mirai-taxiekspansjonen og andre kjøretøyssegmenter.