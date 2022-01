Misnøye i opposisjonen med at borettslag må vente på strømstøtte

Regjeringen fikk kritikk fra flere hold da bevilgningen til strømstøtte ble behandlet i Stortinget torsdag.

Rødt la frem forslag om å sørge for at folk som bor i sameier, borettslag og aksjeleiligheter må få støtte til desemberregningen. Dette kan ordnes gjennom en søkbar pott organisert gjennom Husbanken, mener partiet.

Men olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) påpekte at sameier, borettslag og aksjeleiligheter allerede er omfattet av krisepakken som Stortinget vedtok før jul. Hun gjentok at det er tekniske årsaker til at strømstøtten til disse ennå ikke er på plass.

– Det er på vei, og vi leverer selvsagt på Stortingets vedtak og bestilling, sa hun.

MDG varslet at de ville støtte Rødts forslag.

– Dette har regjeringen lovet å fikse, men jeg synes den har kommet til kort, sa stortingsrepresentant Rauand Ismail.

Manuell behandling

Mjøs Persen bekreftet onsdag overfor NTB at borettslag og sameier ikke vil få strømstøtte når desemberregningen sendes ut. Det handler om at borettslag og sameier er registrert som næringskunder, og strømstøtte til næringsvirksomhet vil kunne komme i konflikt med EØS-reglene om statsstøtte.

– Det handler rett og slett om at næringskodene på målerne er så brede at vi må plukke ut borettslag, sameier og aksjeleiligheter manuelt, sa hun.

– Når vi har løst de tekniske problemene, vil det bli foretatt utbetaling til borettslagene, sameiene og aksjeleilighetene slik at de vil bli kompensert på samme nivå som i pakken, tilføyde hun.

– Drar ut

Høyre er bekymret for at det tar for lang tid, og frykter at regjeringen er bakpå med strømhjelpen.

– Jeg er redd for at flere borettslag og sameier nå skrur opp fellesutgiftene for å dekke økte strømkostnader. Det er en tøff beskjed for mange familier å få på nyåret. Økte fellesutgifter kan treffe veldig usosialt, sier energipolitisk talsperson Mathilde Tybring-Gjedde.

Høyre viser til at mange borettslag har stort fellesforbruk, for eksempel varmtvann, oppvarming og garasjeanlegg. De bør også få ekstrastøtte når strømprisene er ekstraordinært høye, påpekte hun.

– Vi må få et svar på når ordningen kommer på plass, og hvordan den innrettes. Jeg frykter at regjeringen nok en gang er bakpå med strømhjelp til folk, sier Tybring-Gjedde.