Questerre Energy-aksjen steg nye 8,5 prosent torsdag, og har dermed rukket å stige hele 75 prosent på årets fire første handelsdager. Lenge var aksjen en av torsdagens klart mest omsatte på Oslo Børs.

Seneste uke er aksjen dermed opp mer enn 90 prosent. Seneste måned er aksjen opp nær 200 prosent – eller tregangeren.

Mandag denne uken steg aksjen hele 39 prosent, samme dag som SpareBank 1 Markets-analytiker Teodor Sveen-Nilsen økte kursmålet med 160 prosent. Han tror selskapet ligger an til å få kompensasjon for den mulige oljestansen i Quebec.

Onsdag var den opp nye 22 prosent, samme dag som Finansavisen meldte at Questerres finansdirektør Jason D'Silva mener verdiene i selskapet kan 18-dobles med den mulig forestående kompensasjonen.

Ikke kjent med informasjon av vesentlighet

Torsdag etter børsslutt har D'Silva og selskapet offentliggjort kommentarer til den seneste tids kraftige økning i både aksjekurs og handelsvolum.

Der uttrykkes det at selskapet ikke kan forklare den seneste tids kursutvikling.

«Questerre er ikke kjent med vesentlig, ikke meldt informasjon knyttet til selskapets virksomhet og anliggender som kan forklare den nylige økningen i markedskurs og handelsvolum i selskapets ordinære aksjer», heter det.

Selskapet anerkjenner imidlertid at selskapets aksjonærer har hatt et fokus på nylige kommentarer fra myndighetene i Quebec knyttet til en mulig kompensasjon for tilbakekallingen av olje- og gasslisenser i provinsen.

Quebecs intensjoner om å stanse produksjonen av fossilt brensel i regionen ble kunngjort i oktober.

Som opplyst i rapporten for andre kvartal i fjor, estimerer Questerre at selskapet har hatt rundt 175 millioner kanadiske dollar i kostnader knyttet til sine Quebec-aktiva, hvorav rundt 100 millioner er balanseført i dag. Selskapet vil oppdatere disse estimatene i sin årsrapport for 2021, som ventes i slutten av mars.