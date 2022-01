Øker havvindpotten med 4,4 milliarder kroner

Den amerikanske delstaten New York vil gire opp investeringene i havvind, og guvernøren Kathy Hochul har annonsert planene for en «nasjonsledende investering på 500 millioner dollar i havvind», melder The Maritime Executive.

Guvernøren avslørte planene under sin første «State of the State»-tale, og sa at investeringen vil støtte en plan for å oppnå to millioner elektrifiserte eller elektrifiseringsklare boliger innen 2030.

Hun ber også om et lovverk for å sikre at alle nybygg i staten skal ha en nullutslippsstandard innen 2027.

Den nye planen omfatter direkte investeringer i havvind og tilhørende forsyningskjeder. Planen kommer på samme tid som New York forbereder seg på byggestart av statens første havvindprosjekt, South Wind Fork Farm. Det er et prosjekt på 132 megawatt (MW) som utvikles av Ørsted og Eversource.

Overføringsnett

Hochul vektlegger at investeringer er et ledd i å sikre at New York «har det sterkeste havvindmarkedet langs østkysten, som gjør staten i stand til å skape de viktigste forsyningskjedene i havvindindustrien», ifølge The Maritime Executive.

I tillegg til den direkte investeringen vil delstaten New York også sette i gang planleggingen for et fremtidig overføringsnett for havvind som gir 6 GW strøm til New York City, for å dekke strømbehovet for rundt fire millioner hjem.



En kabelstudie skal derfor identifisere strategiske havvindkabelkorridorer og utarbeide sentrale sammenkoblingspunkter til kraftnettet for havvind.

Delstaten jobber mot å nå målet om en nullutslippssektor for elektrisitet innen 2040, inkludert 70 prosent fornybar energiproduksjon innen 2030. Statens investeringer for å øke andelen ren energi inkluderer over 33 milliarder dollar i 102 storskala fornybar- og overføringsprosjekter over hele staten, med en forpliktelse til å utvikle 9.000 megawatt havvind innen 2035.