Enova kutter støtte til biogasstasjoner

– Vi har støttet til sammen 13 fyllestasjoner til nå, og man har kommet godt i gang med å etablere en infrastruktur. Videre utbygging vil skje på markedsmessige vilkår, sier markedssjef Gunnel Fottland i Enova til bransjeavisen Biogassbransjen.no.

Hun legger til at man forenkler støtteordningen for kjøretøy, slik at flere vil søke om støtte for å kjøpe biler og lastebiler som går på biogass. Fottland peker på suksessen man har hatt med enkle støtteordninger for elbiler.

Bransjeorganisasjonen Biogass Norge kaller avgjørelsen ulogisk, og peker blant annet på at det ikke er en eneste biogasstasjon nord for Trondheim.

– Å peke på at markedet skal løse antallet fyllestasjoner i det tynnest befolkede området i Norge er ulogisk. Der er det behov for en tyngre satsing. Enovas vedtak undergraver dermed biogassatsingen i distriktene. Det er uforståelig at regjeringen tillater det, skriver Biogass Norge i en kronikk.