To havvindkjemper finner sammen før ny auksjonsrunde

Det tyske energiselskapet RWE og kanadiske Northland Power har inngått et joint venture for å utvikle flere havvindprosjekter, og for å styrke mulighetene til å delta i den neste auksjonsrunden for havvind i Tyskland. Den skal etter plane gjennomføres i 2023, melder The Maritime Executive.

Runden i 2023 er en satsning fra den tyske regjeringen for å fremskynde utviklingen av fornybar energi.

«Tyskland har satt seg ambisiøse klimamål, og dermed etablert et betydelig vekstpotensial for fornybar energi. Havvind spiller en sentral rolle i dette, og RWEs bidrag vil øke tempoet betydelig, blant annet gjennom prosjektene på totalt 1,3 gigawatt (GW), som skal utvikles med Northland Power», sier Sven Utermöhlen, adm. direktør for havvind i RWE.

Joint venturet med Northland Power inkluderer tre avtaler for havvindparker som ligger nord for øya Juist, helt nordvest i Tyskland. Utviklingen av et anlegg med en kapasitet på 433 megawatt (MW) er allerede sikret gjennom den siste havvindauksjonen, mens de to andre prosjektene på 900 MW er ventet å bli auksjonert bort i 2023.

For begge de to 2023-prosjektene har samarbeidet mellom RWE og Northland Power innstegsrettigheter.

Store selskaper

RWE er allerede et av verdens ledende fornybare energiselskap og nummer to globalt innen havvind. Innen 2030 har RWE til hensikt å tredoble sin globale havvindkapasitet fra 2,4 GW til 8 GW.

Utenfor den tyske kysten drifter selskapet allerede fem havvindparker, med ytterligere ett prosjekt under utvikling.

Northland Power drifter på sin side tre havvindparker, som opererer i Nordsjøen, og genererer 3.800 GWh. I tillegg har selskapet betydelige utviklingsmuligheter på tvers av flere markeder og det har 4-5 GW med identifiserte utviklingsprosjekter, primært med fokus på havvindutvikling, i Europa og Asia, ifølge The Maritime Executive.

For øyeblikket er Tyskland den tredje største havvindnasjonen i verden med 7,8 TW operativ kapasitet.