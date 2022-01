Må investere 500 milliarder euro i nye atomkraftverk

Det vil kreves kolossale investeringer i atomkraft de neste 30 årene for å møte EUs utslippsmål, samt den økende elektrisitetsetterspørselen, sier EU-kommissær for det indre markedet, Thierry Breton, ifølge Bloomberg.

Breton mener de eksisterende atomkraftverkene vil trenge investeringer på 50 milliarder euro frem til 2030, mens neste generasjon vil kreve 500 milliarder euro i investeringer fra nå, og frem til 2050. Det tilsvarer i overkant av 5.000 milliarder kroner.

– Den grønne overgangen vil lede til en industriell revolusjon av enestående skala, sier han.

Den franske kommissærens kommentarer kommer i kjølvannet av EUs fremleggelse av planer om å tillate at enkelte prosjekter innen gass og kjernekraft kan klassifiseres som bærekraftige investeringer.

Breton sier videre at kjernekraft kombinert med investeringer i fornybar energi, vil være avgjørende for å nå EUs mål om netto nullutslipp innen 2050. Å inkludere kjernekraft i taksonomien vil være essensielt for sektorens evne til å tiltrekke kapital, sier han.