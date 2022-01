Nytt Tyra-fremskritt for Noreco

Sembcorp har sendt tre brønnhode- og stigerøroversider planlagt installert på Tyra-West, fremgår det av en melding fra Norwegian Energy Company (Noreco) mandag.

Transporten vil ha et pit-stop i Nederland, for å planlegge et optimalt installasjonsvindu i Nordsjøen, ventet i april.

I tråd med selskapets sikringspolicy, og som følge av det positive råvareprismiljøet i fjerde kvartal 2021, har Noreco inngått fastpriskontrakter for ytterligere olje- og gassvolumer fra 2022 til 2024. Selskapet har sikret om lag 245.000 fat oljeekvivalenter med gass til en gjennomsnittspris på cirka 50 euro pr. MWh og om lag 720.000 fat olje til priser fra 65 til 71 dollar pr. fat.

Videre opplyses det at Noreco har trukket 900 millioner dollar av selskapets reservebaserte lånefasilitet, med 100 millioner dollar tilgjengelig i kontanter under fasiliteten.

Det opplyses også at Cathrine Torgersen er utnevnt som selskapets leder for ESG, gjennom sin nye rolle som EVP Investor Relations & ESG.