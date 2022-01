– Jeg tror ikke dette bare er et europeisk fenomen, sier Maria Moræus Hanssen i Økonominyhetene om energikrisen som de siste månedene har rammet Europa.

Prisene på blant annet gass, kull og elektrisitet har steget så kraftig at en rekke industribedrifter, inkludert Yara og Hydro, har måttet ta tiltak, og husholdninger merker at budsjettene presses.

– Europeiske gasspriser har nådd nivåer vi ikke kunne forestilt oss, fortsetter hun.

Moræus Hanssen har vært nestsjef i det tyske olje- og energiselskapet Wintershall DEA, og hun har hatt lederstillinger i både franske Engie, Aker, Equinor og Hydro.

I intervjuet forklarer hun hvorfor hun tror Europa har havnet i en energikrise, hva som kan gjøres og om atomkraft kan være løsningen.

– Man må være forberedt på et vi går inn i en periode med veldig volatile energipriser. Vi er på vei inn i et elektrifisert samfunn, der erstatningene for olje, gass og kull fortsatt ikke er på plass, sier hun.

Hun peker på at en viktig driver til de høye energi- og gassprisene, er at det også andre steder i verden er høy etterspørsel etter gass, og at dette var gass man tidligere kunne bruke i Europa for å fylle opp og dekke marginaletterspørselen. I tillegg kommer tørke flere steder i verden og andre faktorer.

Kraftigere svingninger i energimarkedet krever også at næringslivet tilpasser seg. Man må rett og slett tenke sikring og risikodemping, mener hun:

– For industrien gjelder det nok nå å tenke at man skal være forberedt og betale litt for forsikringer på alle bauger og kanter, så man tåler perioder som man nå skal gjennom.

Se også Moræus Hanssen fortelle om dekkgjenvinningsprosjektet hun er involvert i: