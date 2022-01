I forkant av hver kvartalspresentasjon sender Equinor en epost til analytikerne for å samle inn deres estimater for kvartalet. Samtidig benytter Equinors investorkontakt muligheten til å opplyse om hendelser i kvartalet. Noen ganger informerer også selskapet om ting som kan overraske og gi betydelige kursutslag.

Innholdet i eposten, som for ordens skyld også legges ut på selskapets hjemmeside, er informasjon som ikke blir børsmeldt.

Varslet tap

For tre måneder siden varslet Equinor om en kjempegevinst på gasstradingen. Da fasiten forelå viste trading-divisjonen MMP et rekordsterkt resultat på 924 millioner dollar i tredje kvartal.

Men, som Equinor varslet allerede da, ville disse urealiserte regnskapsmessige gevinstene bli etterfulgt av «betydelige tap i fjerde kvartal og første kvartal 2021» når volumene som er solgt på langsiktige gasskontrakter leveres til kundene.

Nå har Equinor kvantifisert dette tapet. I brevet som ble sendt nå, varslet de om et tap på rundt 1,4 milliarder til 1,5 milliarder dollar – tilsvarende mellom 12,4 milliarder kroner og 13,2 milliarder kroner på dagens dollarkurs.

Equinor understreker at tradingen i gassderivater har vært fordelaktig for selskapet, selv om det skaper store svingninger i resultatet.

Billig strøm fra vindturbiner

I skogen av informasjon fra Equinor i denne eposten, kommer det også frem at fornybar-avdelingen ikke har kapitalisert på de høye strømprisene.

Europeiske kraftpriser har de siste månedene skutt i været. Det har gjort at pengene renner inn i kassen til Statkraft og mange andre kraftprodusenter, men Equinor regner ikke med at deres fornybarvirksomhet har hatt glede av prishoppet.

Selskapet opplyser nemlig at de har «begrenset eksponering mot flytende priser» og dermed skriver selskapet at «høye kraftpriser ikke er forventet å påvirke de rapporterte resultatene betydelig».

Fordi Equinor inngår langsiktige kraftavtaler for fornybarprosjektene sine går de glipp av slike prishopp som man ser i markedet nå, samtidig som selskapet også er sikret mer forutsigbarhet.

Det samme gjelder aktører som Hydro, som også sitter med lange kraftkontrakter som beskytter selskapets virksomhet i Norge mot kortsiktige prishopp som nå.

Faktisk «bør man kunne forvente et minusresultat grunnet vekstfasen» i fornybar-avdelingen, ifølge selskapet.

Equinors fornybar-avdeling er foreløpig liten sammenlignet med den øvrige virksomheten i selskapet. I tredje kvartal var kraftproduksjonen på 304 gigawatttimer (GWh), og bunnlinjen viste et tap på 27 millioner dollar.

Sterk inntjening likevel

Men fjerde kvartal blir uansett et knallsterkt kvartal grunnet de høye olje- og gassprisene. Selskapet har oppnådd en gasspris på 28,52 dollar pr. mmbtu i kvartalet, opp fra 13,91 dollar i tredje kvartal og opp fra kun 3,88 dollar i fjerde kvartal 2020.

Den gjennomsnittlige oljeprisen i kvartalet var på 76,6-78,6 dollar fatet for den norske virksomheten, 75,40-77,40 dollar fatet for den internasjonale avdelingen, og 65,80-67,80 dollar fatet for USA-virksomheten.