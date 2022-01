Equinor nedskriver milliardbeløp

Equinor har revidert sitt estimat for de totale utvinnbare reservene i det britiske Mariner-feltet fra rundt 275 millioner fat til om lag 180 millioner fat olje, ifølge en melding fra selskapet onsdag morgen.

Revideringen vil føre til en nedskrivning på rundt 1,8 milliarder dollar, som tilsvarer rundt 15,8 milliarder norske kroner.



Nedskrivingen vil vises i driftsresultatet i henhold til IFRS for segmentet for leting og produksjon internasjonalt.

Mariner-feltet kom i produksjon i 2019, og består av to reservoarer: Heimdal og Maureen. Mariners reserver har vært gjenstand for betydelig usikkerhet på grunn av en svært kompleks undergrunn og at feltet er i en tidlig produksjonsfase, fremgår det av meldingen.

Mariner-feltet Equinor er operatør for Mariner med en eierandel på 65,11 prosent.

Partnerne er JX Nippon (20 prosent), Siccar Point (8,89 prosent) og ONE-Dyas (6 prosent).

Mariner ligger på Øst-Shetland-plattformen i britisk del av Nordsjøen, om lag 150 kilometer øst for Shetland og 320 kilometer nordøst for Aberdeen.

Utbygging av Mariner-feltet omfatter en produksjons-, bore- og boligplattform med stålunderstell, der oljen blir eksportert til en flytende lagerenhet og deretter transportert til land med tankskip.

Endringen i reserve-estimatet er basert på en oppdatert tolkning av seismiske data og produksjonserfaring fra Maureen-reservoaret som førte til en revidert reservoarmodell. Den reviderte reservoarmodellen støttes av resultater fra den første brønnen i Heimdal-reservoaret, som ble boret i fjerde kvartal 2021.

– Vi samarbeider tett med våre partnere i Mariner-lisensen for å finne muligheter til å øke utvinningen og produksjonen. Som planlagt vil vi fortsette å bore produksjonsbrønner for å sikre kontantstrømmen fra feltet, sier Al Cook, konserndirektør for Leting og produksjon internasjonalt i Equinor.

Equinor er operatør for Mariner med en eierandel på 65,11 prosent.