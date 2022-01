Solselskap kjøper to nye parker i Italia

Aega har signert et gjensidig bindende tilbud om kjøp av to solparker i Italia med en total kapasitet på 1,33 megawatt (MW), ifølge en melding fra selskapet onsdag morgen.

Selskapet viser til en børsmelding datert 15. november da det annonserte et ikke-bindende tilbud for kjøp av de to solparkene. Etter en due diligence med tilfredsstillende resultat har partene signert et gjensidig bindende tilbud. Dersom en av partene velger å trekke seg fra tilbudet vil en kompensasjonsklausul utløses, fremgår det av meldingen.

– De to parkene har samme eier og er lokalisert nær hverandre sentralt i Italia, noe som gir åpenbare operasjonelle fordeler. Etter selskapsgjennomgangen er vi komfortable med at begge parkene vil levere en økonomisk avkastning (internrente) på linje med Aega’s øvrige solparker, og dermed bidra til økonomiske skalafordeler for Aega, sier Nils Petter Skaset, adm. direktør i Aega.

Aega forventer at en endelig kjøpsavtale og gjennomføring av transaksjonen kan finne sted i løpet av første kvartal 2022. På det tidspunktet vil selskapet dele flere finansielle detaljer i den potensielle transaksjonen.



– Vi bruker dette til vår fordel for å komme til vår neste uttalte milepæl, som er å doble vår Italienske produksjonskapasitet til 10 MW i løpet av året, sier Skaset.