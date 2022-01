IEA-sjefen anklager Russland for å ha skapt den europeiske gasskrisen

Fatih Birol uttalte i en digital pressekonferanse onsdag at Russland kunne sendt opp til en tredel mer gass gjennom eksisterende gassledninger. Det tilsvarer om lag 10 prosent av Europas daglige forbruk – om lag samme mengden som bransjen mener trengs for å unngå massiv gassmangel i tilfelle uvanlig kaldt vær.

– Når det dreier seg om europeisk gass, mener vi mye av den stramme markedssituasjonen skyldes Russlands oppførsel, sa Birol.

Han legger til at den statlige russiske gassgiganten Gazprom kuttet sine leveranser til Europa med 25 prosent i fjerde kvartal sammenlignet med året før, tross svært høye priser. Det står i sterk kontrast til land som Algerie, Aserbajdsjan og Norge, mener Birol.

Langsiktige kontrakter

Russlands president Vladimir Putin har lagt vekt på at Gazprom har oppfylt sine forpliktelser i langsiktige kontrakter, og mener at høye spotpriser på gass i Europa skyldes europeisk energipolitikk der man går mot mer ustabil korttidsprising. Han har også hevdet at tyske gasskunder har solgt russisk gass videre til Polen og Ukraina, framfor å bruke den selv.

Birol unngikk å si direkte at Russland bruker gass for å legge politisk press på Europa. Russland har tusenvis av soldater på grensa med Ukraina og har krevd at landet ikke skal få bli medlem i Nato. I tillegg ønsker Russland at den nye Nord Stream 2-rørledningen skal godkjennes av regulerende organer i Tyskland, slik at man kan eksportere naturgass uten å gå gjennom andre land. Dette møter motstand fra Ukraina, Polen og USA.

– Jeg vil bare bemerke at dagens lave russiske gassforsyninger til Europa sammenfaller med stor geopolitisk spenning over Ukraina. Det er bare et sammentreff jeg vil bemerke, sier Birol.

Lavt lagringsnivå

Gassnivåene i underjordiske lagre i Europa, som er hvordan energiselskaper kan oppfylle plutselige økninger i etterspørselen etter gass, ligger kun på 50 prosent, mot 70 prosent som er gjennomsnittet på denne tiden av året. Det har økt gassprisene i Europa kraftig, men Gazprom har foreløpig ikke benyttet anledningen til å tjene ekstra penger.

– Usikkerhet over priser og tilbud er fortsatt sterkt til stede. Mesteparten av sesongen der gassen trengs til oppvarming, ligger fortsatt foran oss, sier Birol.

Han legger til at Gazprom står bak mye av den lavere lagringsprosenten. Selskapet står bak 50 prosent av den «manglende» gassen, selv om de kun styrer 10 prosent av Europas lagringskapasitet.