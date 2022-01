12.01.2022 De høye gass- og energiprisene har satt Europa under press, gitt enorme inntekter til den norske statskassen og drevet opp norske strømpriser. Hvordan ser gassmarkedet ut nå, kan spenningen i Ukraina gjøre vondt verre og hvordan blir fremtiden for norsk gass når den ser ut til å bli EUs reserveløsning i taksonomien? Sindre Knutsson, analysesjef for gass i Rystad Energy, er gjest i studio.