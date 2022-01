E.ON kjøper aksjer for 371 millioner i Horisont Energi

Horisont Energi og det europeiske energiselskapet E.ON har inngått en strategisk samarbeidsavtale for å utvikle et europeisk tjenestetilbud.

I forbindelse med avtalen vil Horisont Energi gjennomføre en rettet emisjon mot E.ON, som vil gi E.ON en eierandel på 25 prosent i Horisont Energi. Det skjer ved at E.ON kjøper litt over 5,7 millioner aksjer i selskapet for 65 kroner stykket, tilsvarende 371 millioner kroner.

Onsdag sluttet Horisont Energi-aksjen på 65,44 kroner.

I henhold til samarbeidsavtalen mellom de to selskapene vil E.ON ta ansvar for karbonfangst og kondensering, mens Horisont Energi vil stå for transport og lagring av CO2. Tjenesten vil bli tilbudt både eksisterende og nye kunder av E.ON. De to selskapene vil også modne og utvikle en virksomhet basert på fjerning av CO2.

– Med denne avtalen inngår vi i et langsiktig strategisk samarbeid med E.ON, noe som forankres ved at selskapet går inn med en 25 prosent eierandel i Horisont Energi, sier Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, adm. direktør i Horisont Energi, i en melding.