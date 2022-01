Knallgod start på 2022 og tosifret oppgang – samtlige 21 aksjer har steget

Flere amerikanske energiselskaper har steget kraftig på børs så langt i år, drevet av et skifte mot verdiaksjer og at de kan stå imot kraftig inflasjonsvekst.

Energisektoren S&P 500 Energy Index (SPNY) er opp 14 prosent så langt i år, sammenlignet med en nedgang på 0,8 prosent for den brede S&P 500-indeksen. Energisektoren steg også mest i fjor av alle S&P 500-sektorene, med en oppgang på nesten 48 prosent.

Flere faktorer har bidratt til oppgangen, men to av de viktigste er at prisen på brent-oljen har steget rundt 23 prosent siden starten av desember og at energiprisene steg kraftig i andre halvdel av 2021 og at prisene fortsatt holder seg på et høy nivå. Det har også medført at inflasjonen stiger og hadde den største oppgangen i desember siden juni 1982.

«Hvis oljen er på vei opp sammen med naturgassen, så vil det bety økt inntjening for selskapene i energisektoren», sier Robert Pavlik, senior porteføljeforvalter i Dakota Wealth Management til Reuters. Pavlik har overvekt i energisektoren i porteføljene sine, og eier blant annet aksjer i Chevron og Pioneer Natural Resources.

S&P 500 Energy Index (SPNY) Aksje Utvikling i år Utvikling siste år Apache 16,4% 83,4% Baker Hughes 6,8% 16,2% Conocophillips 14,4% 79,5% Coterra Energy 15,2% 19,1% Chevron 6,8% 36,6% Devon Energy 9,5% 160,9% EOG Resources 12,7% 70,0% Diamondback Energy 11,4% 102,4% Halliburton 14,4% 27,2% Hess 19,3% 47,5% Kinder Morgan 8,0% 15,3% Marathon Petroleum 11,3% 64,9% Marathon Oil 10,9% 132,7% Oneok 4,2% 43,0% Occidental Petroleum 11,9% 55,6% Phillips 66 13,9% 20,3% Pioneer Natural Resources 9,6% 56,5% Schlumberger 14,9% 43,2% Valero Energy 9,4% 46,2% Williams Companies 10,2% 31,3% Exxon Mobil 11,9% 46,9%

Kraftig oppsving

Selskapene i S&P 500 Energy Index ventes å øke inntektene med 72,7 prosent samlet sett for fjerde kvartal, sammenlignet med samme periode i 2020, ifølge Refinitiv. Rapporteringssesongen er allerede i gang og Baker Hughes og Schlumberger rapporterer tall neste uke.

«Sektoren pleier som regel å overgå det brede markedet i inflasjonsperioder, og vi er inne i en inflasjonsperiode», sier Peter Tuz, president i Chase Investment Counsel, til Reuters. Forvaltningsselskapet beholdning av energiaksjer inkluderer Chevron, Baker Hughes og Halliburton.



Energisektorens meravkastning reflekterer også et bredere skifte fra teknologi- og vekstaksjer, som gjorde store hopp i fjor, til selskaper som kan dra nytte av et høyere rentenivå.

Det skal samtidig legges til at energisektoren med 21 selskaper har en vekt på 3 prosent i S&P 500, sammenlignet med en vekt på nesten 7 prosent alene for Apple.