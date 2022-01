Onsdag kunngjorde den amerikanske innenriksministeren Deb Haaland at myndighetsorganet Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) skal auksjonere bort havvindlisenser i området New York Bight, utenfor New York og New Jersey.

Områdene som skal auksjoneres bort vil det kunne bys på seks lisensområder som til sammen vil kunne resultere i 5,6-7 gigawatt havvindkapasitet, i areal utgjør det 480.000 acres. I utgangspunktet var planen å dele ut lisenser på et område på 1,7 millioner acres, men reduserte arealet med 72 prosent etter å gjennomført miljøundersøkelser.

Det blir den første havvindauksjonen under Joe Biden og Kamala Harris, og er den med hittil flest lisenser i USA. Presidenten har satt som mål å installere 30 gigawatt havvind innen 2030. New York og New Jersey-regionen har landets mest ambisiøse mål, og vil installere 16 gigawatt innen 2035.

Auksjonen i USA er ikke den eneste markedet venter på om dagen. Innen utgangen av januar er det ventet at skotske myndigheter skal annonsere vinnerne av den seneste lisensrunden i ScotWind som tiltrakk seg 74 søkere på 15 ulike områder. Blant de Oslo-noterte selskapene som har søkt på utbygging i Skottland er Equinor, Aker Offshore Wind, BW Ideol, Magnora og Bonheur-datter Fred. Olsen Renewables.