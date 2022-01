Horisont Energi har etter emisjonen mot E.ON finansiering nok til å ta investeringsbeslutninger på prosjekter i 2023, og minst ut hele 2024.

Det sier administrerende direktør i Horisont Energi, Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, i forbindelse med en spørsmålsrunde etter at det i går fremgår at selskapet har inngått en strategisk samarbeidsavtale for utvikling av ende-til-ende karbonfangst, transport og lagring.

– Vi har etter denne emisjonen, og etter støtten vi mottok fra Enova før jul, en sterk posisjon fremover. Vi vil gjennomføre FEED-studier rundt mars i år, og basert på dette venter vi å ta investeringsbeslutninger tidlig i 2023 for CCS-prosjektene med E.ON, sier Eidesen.

Han forklarer at det viktigste med avtalen med E.ON for Horisont Energi er at selskapet nå får en strategisk partner på laget som komplementerer dagens drift.

– De å få en solid businesspartner på laget som kan komplementere vår drift er svært viktig for oss. Dette gjør at vi kan skalere opp, sier han.

Eidesen er videre tydelig på at samarbeidet også er komplementært hva gjelder samarbeidet selskapet pr i dag har med Equinor og Vår Energi på Barents Blue-prosjektet.

– Med Equinor og Vår Energi gjennomfører vi karbonlagring og transport. E.ON vil derimot stå for karbonfangst og kondensering, så dette er fullt ut komplementært for oss, understreker han.

Hva gjelder hvilket type CCS-teknologi selskapet vil ta i bruk på ulike prosjekter i fremtiden svarer Eidesen at dette vil avhenge av situasjonen og prosjektet.

– Vi sikter mot å være teknologiagnostiske, sier han.

I meldingen fra selskapet fremgår det videre at Føniks Innovasjon AS, Saga Pure ASA, Spesialfondet KLP Alfa Global Energi, Ferncliff Listed DAI AS og QVT Family Office Fund har forpliktet seg i en periode på seks måneder til ikke å selge noen av Horisont Energi-aksjene de eier i dag uten at samtykke fra E.ON.

– Etter transaksjonen vil mitt selskap, E.ON, KLP, QVT, Ferncliff og Saga Pure være de største eierne i selskapet – altså de samme som vi ser i dag, gjentar Eidesen.

Ellers sier han at selskapet vil fortsette å vokse organisasjonen i 2022.

– Vi venter å vokse med 20-25 ansatte, sier han.